Soleil Sorge | le Principesse fanno una strategia contro di lei

Advertising

Novella_2000 : Le Principesse parlano in inglese e fanno una strategia contro Soleil: “La odiano tutti sui social” (VIDEO) #gfvip - jidanisbored : RT @commentacose: Vivo aspettando e sperando che la *la clip* domani venga recapitata a Soleil Anastasia Sorge #GFvip - infoitcultura : GF Vip, è guerra fra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge: «Ci saranno seri provvedimenti» - commentacose : Vivo aspettando e sperando che la *la clip* domani venga recapitata a Soleil Anastasia Sorge #GFvip - infoitcultura : GF Vip, Miriana Trevisan senza parole dopo la confessione di Gianmaria Antinolfi su Soleil Sorge -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

ComingSoon.it

Gianmaria Antinolfi approfitta di un momento di solitudine per inviare un messaggio molto speciale ad una persona fuori dalla casa. Dopo la polemica con, il partenopeo sente il bisogno di comunicare il suo stato d'animo, lontano dagli occhi indiscreti dei colleghi del Grande Fratello Vip . Grande Fratello Vip, la dedica di Gianmaria ...Iniziano le prime dinamiche e le prime strategie al Grande Fratello Vip 6. A smuovere le acque dopo una settimana un po' fiacca è ancora. Anche se a sua insaputa. L'influencer ha avuto qualche dissapore con Jessica Selassiè, una delle tre Princess. Tutto è nato dopo una discussione sulle regole della casa durante l'ora di ...Le Principesse parlano in inglese e fanno una strategia contro Soleil Sorge: ecco cosa è accaduto e le parole di Clarissa e Jessica.La strategia delle principesse etiopi al Grande Fratello Vip: “Soleil? Non metterti contro, fai l'amicona come Manila!", ecco il Video.