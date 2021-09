Secondo un rapporto della The Economist Intelligence Unit, promosso da Appian, l'83% dei responsabili aziendali in ambito IT e Business a livello globale - e il 54% lato Italia -, affermano che per adattarsi ai cambiamenti occorrono app e infrastrutture migliori (Di giovedì 23 settembre 2021) - LONDRA, 23 settembre 2021 /PRNewswire/



Appian (NASDAQ: APPN) annuncia la disponibilità di "IT's changing mandate in an age of disruption", un nuovo report sviluppato dalla The Economist Intelligence Unit (EIU) e promosso da Appian. I risultati della ricerca sono basati su un duplice sondaggio, condotto da The EIU, e che ha visto la partecipazione di oltre 1.000 decision-maker in ambito IT e dirigenti di Business di importanti società di tutto il mondo e in Italia. I risultati dello studio fanno luce sulle carenze dei sistemi IT esistenti. I dati mostrano che gli arretrati dell'IT sono significativi e il controllo del reparto IT sull'infrastruttura digitale nelle organizzazioni sta venendo meno. Con la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) - LONDRA, 23 settembre 2021 /PRNewswire/(NASDAQ: APPN) annuncia la disponibilità di "IT's changing mandate in an age of disruption", un nuovo report sviluppato dalla The(EIU) eda. I risultatiricerca sono basati su un duplice sondaggio, condotto da The EIU, e che ha visto la partecipazione di oltre 1.000 decision-maker inIT e dirigenti didi importanti società di tutto il mondo e in. I risultati dello studio fanno luce sulle carenze dei sistemi IT esistenti. I dati mostrano che gli arretrati dell'IT sono significativi e il controllo del reparto IT sull'infrastruttura digitale nelle organizzazioni sta venendo meno. Con la ...

