Sciopero aerei 24 settembre | cancellati numerosi voli Alitalia

(Di giovedì 23 settembre 2021) . Tutte le informazioni utili. Quella di venerdì 24si annuncia come una giornata di disagi per chi deve viaggiare in aereo. I problemi riguardano, con i lavoratori ina seguito della rottura delle trattative nel passaggio alla nuova compagnia Ita, che dovrebbe partire con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

studiomarzocchi : Ultima Ora: Sciopero aerei, Alitalia cancella 172 voli (il 62% di venerdì 24): ecco l’elenco completo #economia… - newsfinanza : Sciopero aerei, Alitalia cancella 172 voli (il 62% di venerdì 24): ecco l’elenco completo - discoradioIT : Sciopero aerei, Alitalia cancella 172 voli: ecco l’elenco completo - CALCIOGEMINI : Caos aerei, venerdì Alitalia cancella due voli su tre per lo sciopero #alitalia - RassegnaZampa : #ScioperoAerei, #Alitalia cancella 172 voli (il 62% di venerdì 24): ecco l’elenco completo -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero aerei

...i disagi ha attivato un piano straordinario conpiù capienti per le rotte sia nostrane che internazionali. Lo scopo è infatti quello di riprenotare i viaggiatori coinvolti dallosui ...Alla base dello, a difesa di tutto il settore, c'è "la vertenza Alitalia Ita, sulla quale ... Per limitare i disagi, la compagnia ha previstopiù capienti sulle rotte domestiche e ...La vertenza Alitalia Ita continua a creare disagi nel settore del trasporto aereo: sciopero del personale del trasporto aereo venerdì 24 settembre 2021 ...Confermato un nuovo sciopero del trasporto aereo destinato a provocare non pochi disagi: cancellati voli anche da e per Catania.