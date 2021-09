Salov | Villa Filippo Berio un laboratorio di ricerca a cielo aperto

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 23 settembre 2021)e innovazione. Sono questi i pilastri sui quali si basa il progetto di sostenibilità di, tra le maggiori aziende mondiali del settore oleario, che oggi presenta il primo bilancio green. Da anni, infatti, l’azienda collabora con università e centri diper mettere a frutto informazioni ed esperienze da condividere e diffondere all’interno dell’intero mondo agricolo. Per questo oggiè un vero e propriodove sono in corso sperimentazioni, in collaborazione con il Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche) dirette ad individuare soluzioni per il miglioramento qualitativo e la sostenibilità dell’olivicoltura attraverso lo sviluppo di tecniche di produzione all’avanguardia ...