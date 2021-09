Roma fa paura, spaccio e furti a ogni ora: raffica di arresti, compresi pusher senegalese e rapinatore magrebino (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma fa davvero paura, spaccio e furti a ogni ora sono all’ordine del giorno. E allora, nelle ultime la polizia ha eseguito ben 11 arresti. Una raffica di fermi, compresi quello di un pusher senegalese e di un rapinatore magrebino… La cronaca cittadina intestata alla capitale denuncia ogni genere di illecito. Dallo spaccio al furto d’appartamento, passando per le immancabili razzie nei negozi. Roma fa paura, ma le forze dell’ordine sono sul pezzo. E allora: solo nelle ultime ore gli agenti hanno sventato o individuato ladri e pusher in azione. Eseguendo ben undici arresti per reati di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 settembre 2021)fa davveroora sono all’ordine del giorno. E allora, nelle ultime la polizia ha eseguito ben 11. Unadi fermi,quello di une di un… La cronaca cittadina intestata alla capitale denunciagenere di illecito. Dalloal furto d’appartamento, passando per le immancabili razzie nei negozi.fa, ma le forze dell’ordine sono sul pezzo. E allora: solo nelle ultime ore gli agenti hanno sventato o individuato ladri ein azione. Eseguendo ben undiciper reati di ...

