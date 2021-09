Ricevute da Papa Francesco le famiglie afghane fuggite da Kabul e accolte a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 settembre 2021) Città del Vaticano. Ha fatto tappa nella mattina di mercoledì 22 settembre dain Vaticano la storia della famiglia cristiana afghana riuscita a fuggire dadopo l’appello – lanciato attraverso AsiaNews – dallo scrittore Ali Ehsani. Prima dell’udienza generale del mercoledì, in una saletta attigua all’aula Paolo VI,ha ricevuto in un toccante incontro Pary Gul, la donna che ha visto sparire nel nulla il marito nei giorni dell’arrivo dei talebani nella capitale afghana perché probabilmente “denunciato” da qualcuno come cristiano. Insieme a lei erano presenti le tre figlie con i generi, il figlio più giovane e i nipoti che formano questo gruppo di 14 persone giunte in Italia ad agosto con il ponte aereo italiano grazie alla Fondazione Meet Human di. “Si è trattato di ...