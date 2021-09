Quando inizia la nuova edizione di Ballando con le stelle su Rai 1

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 23 settembre 2021) Ladicon leche sta per cominciare sarà la numero 16. Alla conduzione è stata confermata Milly Carlucci, volto storico del talent campione di ascolti del sabato sera di Rai 1. Anche quest’anno il programma si scontrerà con Tu si que vales, la corazzata in onda su Canale 5, che ha confermato in toto la giuria (Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari) introducendo la novità di Giulia Stabile nel ruolo di inviata. Di seguito tutto quello da sapere suladicon lecon le2021:la sedicesima ...