Parco Leonardo, “Emisfero” assume i lavoratori Auchan. Anselmi: “Un grande risultato” (Di giovedì 23 settembre 2021) Fiumicino – “Oggi è una bellissima giornata. Se la scorsa primavera avevamo visto, con la chiusura di Auchan di Parco Leonardo (leggi qui), il licenziamento di tutte le lavoratrici e lavoratori, con l’apertura di Emisfero abbiamo assistito all’assunzione di 60 di loro, mentre per gli altri 18 è stato garantito l’assorbimento da parte di centri Conad di Roma”. Lo ha detto Anna Maria Anselmi, assessora al Lavoro di Fiumicino, a margine dell’inaugurazione del nuovo supermercato all’interno del centro commerciale di Parco Leonardo. All’apertura del supermercato erano presenti anche il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli, l’assessore all’Ambiente Roberto Cini e l’assessore allo Sport, Scuola e Tpl Paolo ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 settembre 2021) Fiumicino – “Oggi è una bellissima giornata. Se la scorsa primavera avevamo visto, con la chiusura didi(leggi qui), il licenziamento di tutte le lavoratrici e, con l’apertura diabbiamo assistito all’assunzione di 60 di loro, mentre per gli altri 18 è stato garantito l’assorbimento da parte di centri Conad di Roma”. Lo ha detto Anna Maria, assessora al Lavoro di Fiumicino, a margine dell’inaugurazione del nuovo supermercato all’interno del centro commerciale di. All’apertura del supermercato erano presenti anche il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli, l’assessore all’Ambiente Roberto Cini e l’assessore allo Sport, Scuola e Tpl Paolo ...

