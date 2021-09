Ocean Viking: Sos Mediterranée, Ong francese, chiede sbarco di altri 123 naufraghi (Di giovedì 23 settembre 2021) Ancora uno straziante appello su twitter dell'Ong francese Sos Mediterranée che vuole sbarcare in Italia altri 123 clandestini raccolti, a chiamata, dalla sua nave Ocean Viking L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 23 settembre 2021) Ancora uno straziante appello su twitter dell'OngSosche vuole sbarcare in Italia123 clandestini raccolti, a chiamata, dalla sua naveL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

linolamb : Solito copione: l'Ocean Viking chiede lo sbarco per 123 migranti - FirenzePost : Ocean Viking: Sos Mediterranée, Ong francese, chiede sbarco di altri 123 naufraghi - graziasteps : RT @autocostruttore: La Ocean Viking con 123 migranti a bordo in attesa di un porto - DelgadoSveva : RT @autocostruttore: La Ocean Viking con 123 migranti a bordo in attesa di un porto - autocostruttore : La Ocean Viking con 123 migranti a bordo in attesa di un porto -

Ultime Notizie dalla rete : Ocean Viking Solito copione: l' Ocean Viking chiede lo sbarco per 123 migranti Ancora una volta l'Sos Mediterranée chiede l'assegnazione di un porto sicuro per i 123 migranti che si trovano a bordo della Ocean Viking e che sono stati soccorsi in quattro diversi interventi. La Ong ha specificato che dopo 5 richieste alle autorità marittime Ocean Viking non ha ancora avuto assegnato un porto sicuro. La ...

La Ocean Viking in attesa di un porto La nave umanitaria di Sos Mediterranée è a poche miglia dall'isola di Lampedusa e ha bisogno di un porto dove far toccare terra ai 123 migranti soccorsi in quattro interventi tra il 18 e il 20 ...

Solito copione: l'Ocean Viking chiede lo sbarco per 123 migranti ilGiornale.it Ocean Viking: Sos Mediterranée, Ong francese, chiede sbarco di altri 123 naufraghi Ancora uno straziante appello su twitter dell'Ong francese Sos Mediterranée che vuole sbarcare in Italia altri 123 clandestini raccolti, a chiamata, dalla sua nave Ocean Viking sos, Mediterranée, sbar ...

La Ocean Viking in attesa di un porto La nave umanitaria di Sos Mediterranée è a poche miglia dall’isola di Lampedusa e ha bisogno di un porto dove far toccare terra ai 123 migranti soccorsi in quattro interventi tra il 18 e il 20 settemb ...

Ancora una volta l'Sos Mediterranée chiede l'assegnazione di un porto sicuro per i 123 migranti che si trovano a bordo dellae che sono stati soccorsi in quattro diversi interventi. La Ong ha specificato che dopo 5 richieste alle autorità marittimenon ha ancora avuto assegnato un porto sicuro. La ...La nave umanitaria di Sos Mediterranée è a poche miglia dall'isola di Lampedusa e ha bisogno di un porto dove far toccare terra ai 123 migranti soccorsi in quattro interventi tra il 18 e il 20 ...Ancora uno straziante appello su twitter dell'Ong francese Sos Mediterranée che vuole sbarcare in Italia altri 123 clandestini raccolti, a chiamata, dalla sua nave Ocean Viking sos, Mediterranée, sbar ...La nave umanitaria di Sos Mediterranée è a poche miglia dall’isola di Lampedusa e ha bisogno di un porto dove far toccare terra ai 123 migranti soccorsi in quattro interventi tra il 18 e il 20 settemb ...