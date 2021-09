Napoli, FdI: «Noi siamo leali e compatti a sostegno di Maresca, abbiamo un programma condiviso» (Di giovedì 23 settembre 2021) Nessuna incomprensione, men che meno nessuna ruggine. La destra a Napoli sostiene il candidato Catello Maresca. A ribadirlo, in una nota, è Sergio Rastrelli neo-coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. Un nome importante, il suo, nella politica partenopea e campana. Suo padre Antonio, colonna missina e poi di Alleanza Nazionale, fu il primo presidente di regione eletto dai cittadini. La sua precisazione serve a stroncare ogni possibilità di equivoco dopo che molti organi di stampa avevano sottolineato l’assenza di Maresca nel tour elettorale di Giorgia Meloni. E questo nonostante la leader di FdI avesse ripetuto in tutte le salse che il mancato invito nasceva solo dal rispetto del profilo civico del candidato. Nota pro- Maresca del coordinatore Rastrelli Ora interviene Rastrelli per «ribadire la lealtà di FdI nei ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 settembre 2021) Nessuna incomprensione, men che meno nessuna ruggine. La destra asostiene il candidato Catello. A ribadirlo, in una nota, è Sergio Rastrelli neo-coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. Un nome importante, il suo, nella politica partenopea e campana. Suo padre Antonio, colonna missina e poi di Alleanza Nazionale, fu il primo presidente di regione eletto dai cittadini. La sua precisazione serve a stroncare ogni possibilità di equivoco dopo che molti organi di stampa avevano sottolineato l’assenza dinel tour elettorale di Giorgia Meloni. E questo nonostante la leader di FdI avesse ripetuto in tutte le salse che il mancato invito nasceva solo dal rispetto del profilo civico del candidato. Nota pro-del coordinatore Rastrelli Ora interviene Rastrelli per «ribadire la lealtà di FdI nei ...

Advertising

SecolodItalia1 : Napoli, FdI: «Noi leali e compatti a sostegno di Maresca». L’ex-An Laboccetta: «Io con Bassolino»… - Il_Mezzogiorno : NAPOLI: LONGOBARDI (FDI); “NECESSARIAUNA SINERGIA CON LE FORZE PRODUTTIVE” - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Comunali Napoli, Cirielli (FdI): “La Federico II non è comitato elettorale di Manfredi, intervenga il Governo” https:/… - AgenPolitica : NAPOLI. CIRIELLI (FDI): “LA FEDERICO II NON E’ IL COMITATO DI MANFREDI, INTERVENGA IL GOVERNO” - anteprima24 : ** #Cirielli (FdI): “La Federico II non è comitato elettorale di Manfredi, intervenga il Governo” **… -