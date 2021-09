Massimo Giletti torna in radio per la nuova stagione di “Giletti 102.5”

(Di giovedì 23 settembre 2021) MILANO – Dopo il grande successo delle oltre 35 puntate andate in onda nella precedentein diretta su Rtl 1025 a partire da venerdì 24 settembre con “102.5”. Ogni venerdì, dalle 8 alle 9,, uno dei più stimati giornalisti italiani, ospiterà nomi illustri del mondo dello spettacolo, del giornalismo e della cultura in diretta sulla primavisione d’Italia. Con lui in conduzione una squadrone di collaboratori composto da Luigi Santarelli,Galanto e Stefania Iodice. In ‘102.5’,tornerà ad affrontare i principali argomenti di attualità e di ...

Advertising

Erix_Genovese : Siate contenti e gioiosi: - Sabrina24989702 : RT @nonelarena: Massimo #Giletti ospite di @myrtamerlino a @Ariachetira su @La7tv Mercoledì 29 settembre alle 21:15 la prima puntata della… - giovannitundo : [Ma potrebbe essere qualsiasi opinionista e qualsiasi professionista di un certo ambito, tipo Massimo Giletti che,… - infoitcultura : Massimo Giletti al veleno contro Fabio Fazio: “Glielo ho pure dimostrato che …” - BaritaliaNews : Massimo Giletti al veleno contro Fabio Fazio: “Glielo ho pure dimostrato che …” -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Giletti

Ospite de L'Aria che Tira su LA7,ha sviluppato alcune riflessioni. Tra quelle più impattanti sicuramente la seguente: 'C'è un concetto di libertà non chiaro, per rendere libero questo Paese sono morte migliaia di ...Si torna in diretta. Rigorosamente in radiovisione su RTL102.5:da venerdì 24 settembre dalle 08:00 alle 09:00 inaugura la nuova stagione in radio. Dopo il grande successo delle oltre 35 puntate andate in onda nella precedente stagione, lo storico ...MILANO - Dopo il grande successo delle oltre 35 puntate andate in onda nella precedente stagione, Massimo Giletti torna in diretta su Rtl 1025 a partire ...Dopo il grande successo delle oltre 35 puntate andate in onda nella precedente stagione, Massimo Giletti torna in diretta su RTL 1025 a partire da venerdì 24 settembre con "GILETTI 1Con ospiti illustr ...