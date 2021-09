L’innovazione serve per recuperare la produttività e incrementare la concorrenza, spiega Colao (Di giovedì 23 settembre 2021) Alla Festa delL’innovazione del Foglio è intervenuto anche il ministro per L’innovazione tecnologica e la Transizione digitale Vittorio Colao che, dialogando con il nostro giornale, ha risposto a qualche domanda. Gli abbiamo chiesto innanzitutto in che modo investire sulL’innovazione può essere una buona leva per aumentare la produttività del paese. “Il legame tra innovazione, produttività e concorrenza – ha detto Colao – non è mai abbastanza sottolineato. L’Italia ha bisogno di recuperare produttività: siamo stati piatti per quindici anni, è una scelta obbligata (soprattutto a causa della demografia poco favorevole che abbiamo) che ci permetterà di rilanciare il paese. La discontinuità digitale, ambientale e anche un ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 settembre 2021) Alla Festa deldel Foglio è intervenuto anche il ministro pertecnologica e la Transizione digitale Vittorioche, dialogando con il nostro giornale, ha risposto a qualche domanda. Gli abbiamo chiesto innanzitutto in che modo investire sulpuò essere una buona leva per aumentare ladel paese. “Il legame tra innovazione,– ha detto– non è mai abbastanza sottolineato. L’Italia ha bisogno di: siamo stati piatti per quindici anni, è una scelta obbligata (soprattutto a causa della demografia poco favorevole che abbiamo) che ci permetterà di rilanciare il paese. La discontinuità digitale, ambientale e anche un ...

