La Juventus si aggrappa ai giovani “reietti” | il Milan alle sostituzioni

(Di giovedì 23 settembre 2021) Lasi iscrive finalmente al campionato cogliendo grazie ai suoila prima vittoria mentre ilaffianca l’Inter in vetta Bentornata. Al quinto tentativo ecco arrivare i sospirati tre punti, utilissimi per abbandonare il penultimo posto ma soprattutto per scacciare i numerosi spettri che aleggiavano sopra la Continassa. Non è stata indubbiamente la partita del secolo quello del Picco, durante la quale lo Spezia sbarazzino di Thiago Motta ha a lungo accarezzato l’impresa. Le stilettate di Gyasi e Antiste sono lì a testimoniare che i problemi della Vecchia Signora sono tutt’altro che risolti, ma la luce in fondo al tunnel è stata accesa, forse non a caso, proprio dai più criticati sin qui. Ibianconeri, trattati in queste settimane quasi come dei ...

Laha battuto per 3 - 2 in rimonta lo Spezia al termine di una partita drammatica e ... La Vecchia Signora gioca male ma sialla classe dei suoi campioni e ottiene, seppur a fatica, la ...Qualità che Dybala ha innata, qualità che spesso è la luce che accende il gioco della(l'assist per Morata è tutto suo con il Milan) e che, purtroppo, almeno per ora va ancora ad ...La Juventus batte per 3-2 lo Spezia al termine di una partita drammatica e altamente spettacolare. Decisivi Chiesa e De Ligt.@TramacEma? Anzi, conAlla Juve serve un leader, Dybala può e vuole esserlo. Per sé, per i bianconeri e, come del resto scritto anche in questo momento difficile a mezzo social: 'Nei momenti difficili ...