Informazione: torna il Dig Festival 2021 'Unmute' (2) (Di venerdì 24 settembre 2021) (Adnkronos) - Fra i numerosi talk pubblici - con personaggi di primo piano nazionali e internazionali- al Dig Festival ci saranno "La realtà vista dalle macchine: potere e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale", keynote di Frank Pasquale che si terrà venerdì 1 ottobre alle ore 17.00; "Come racconteremo la fine del mondo?", keynote di Mark O'Connell (sabato 2 ottobre, ore 17.00); "Deplatforming e algoritmi: la nuova sfera pubblica privatizzata", keynote di Jillian C. York (domenica 3 ottobre, ore 17.00); "Il peso della responsabilità e la fatica dell'inchiesta. La giornalista freelance nella transizione libica", incontro con Nancy Porsia (sabato 2 ottobre, ore 19.00). In programma anche un panel su Julian Assange e uno sul mercato della sorveglianza, e altri incontri, spesso in contemporanea nelle diverse location del Festival, con, tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) (Adnkronos) - Fra i numerosi talk pubblici - con personaggi di primo piano nazionali e internazionali- al Digci saranno "La realtà vista dalle macchine: potere e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale", keynote di Frank Pasquale che si terrà venerdì 1 ottobre alle ore 17.00; "Come racconteremo la fine del mondo?", keynote di Mark O'Connell (sabato 2 ottobre, ore 17.00); "Deplatforming e algoritmi: la nuova sfera pubblica privatizzata", keynote di Jillian C. York (domenica 3 ottobre, ore 17.00); "Il peso della responsabilità e la fatica dell'inchiesta. La giornalista freelance nella transizione libica", incontro con Nancy Porsia (sabato 2 ottobre, ore 19.00). In programma anche un panel su Julian Assange e uno sul mercato della sorveglianza, e altri incontri, spesso in contemporanea nelle diverse location del, con, tra ...

Advertising

fisco24_info : Informazione, torna il Dig Festival 2021 'Unmute': Modena diventa la capitale dell’inchiesta e del reportage… - infoitsport : La Roma batte l’Udinese 1-0 e torna quarta. Ma perde Pellegrini per il derby - infoitsport : La Roma batte l'Udinese 1-0 e torna quarta. Ma perde Pellegrini per il derby - infoitsport : Pagelle Torino Lazio: Reina c'è, Immobile torna freddo - infoitcultura : Striscia la Notizia torna in tv, Incontrada e Siani nuovi conduttori della 34esima edizione del tg satirico: tutte… -