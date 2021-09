FINO ALL’ULTIMO BATTITO, PRIMA PUNTATA: LA DISPERATA BATTAGLIA DI UN PADRE TRA ETICA E SENTIMENTI (Di giovedì 23 settembre 2021) Primo appuntamento, in PRIMA serata su Rai1, con “FINO ALL’ULTIMO BATTITO”, la nuova serie diretta da Cinzia TH Torrini. Pensiamo che il confine tra Bene e Male sia netto, bianco o nero, giorno o notte. Ma se il medico che tradisce il codice deontologico è un PADRE che obbedisce all’imperativo di salvare la vita a suo figlio? Dove starebbero in quel caso il Bianco e dove il Nero? Dove il Giorno e dove la Notte? Quando è giusto fare la cosa giusta? Diego Mancini (Marco Bocci) è un cardiochirurgo irreprensibile che pur di salvare il figlio commette un atto impensabile, con la conseguenza di ritrovarsi ricattato e minacciato dalla malavita. Una minaccia che si estende non solo alla sua carriera ma anche alla sua stessa vita e a quella della sua famiglia. Nel cast di FINO ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 23 settembre 2021) Primo appuntamento, inserata su Rai1, con “”, la nuova serie diretta da Cinzia TH Torrini. Pensiamo che il confine tra Bene e Male sia netto, bianco o nero, giorno o notte. Ma se il medico che tradisce il codice deontologico è unche obbedisce all’imperativo di salvare la vita a suo figlio? Dove starebbero in quel caso il Bianco e dove il Nero? Dove il Giorno e dove la Notte? Quando è giusto fare la cosa giusta? Diego Mancini (Marco Bocci) è un cardiochirurgo irreprensibile che pur di salvare il figlio commette un atto impensabile, con la conseguenza di ritrovarsi ricattato e minacciato dalla malavita. Una minaccia che si estende non solo alla sua carriera ma anche alla sua stessa vita e a quella della sua famiglia. Nel cast di...

