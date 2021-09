Fino all’Ultimo Battito: anticipazioni seconda puntata di giovedì 30 settembre 2021 (Di giovedì 23 settembre 2021) Fino all'Ultimo Battito - Giovanni Carone e Marco Bocci Cinzia TH Torrini è ormai un’istituzione della fiction Rai. E’ stata lei a dirigere successi quali Un’Altra Vita, Sorelle, Pezzi Unici e adesso è dietro la macchina da presa del nuovo melò-crime Fino all’Ultimo Battito. Tutti titoli che hanno in comune due cose: la prima è l’importanza della location scelta, con la trasformazione rispettivamente di Ponza, Matera, Firenze e Bari in veri e propri personaggi del racconto; la seconda è la presenza nel cast di Loretta Goggi, attrice che la regista apprezza e sa valorizzare. A seguire tutte le anticipazioni della nuova fiction, aggiornate di episodio in episodio. 1×03: Cosimo Patruno è riuscito a evadere e a far perdere le sue tracce. Il PM Pansini è convinta che ci ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 23 settembre 2021)all'Ultimo- Giovanni Carone e Marco Bocci Cinzia TH Torrini è ormai un’istituzione della fiction Rai. E’ stata lei a dirigere successi quali Un’Altra Vita, Sorelle, Pezzi Unici e adesso è dietro la macchina da presa del nuovo melò-crime. Tutti titoli che hanno in comune due cose: la prima è l’importanza della location scelta, con la trasformazione rispettivamente di Ponza, Matera, Firenze e Bari in veri e propri personaggi del racconto; laè la presenza nel cast di Loretta Goggi, attrice che la regista apprezza e sa valorizzare. A seguire tutte ledella nuova fiction, aggiornate di episodio in episodio. 1×03: Cosimo Patruno è riuscito a evadere e a far perdere le sue tracce. Il PM Pansini è convinta che ci ...

