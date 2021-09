Elodie e la verità su Marracash | E' una storia faticosa | siamo diversi

(Di giovedì 23 settembre 2021)è pronta a cambiare pelle e inaugurare una nuova era con 'Vertigine', il singolo in uscita il 24 settembre. Una svolta accompagnata anche da un restyling dell'immagine. Sulla copertina di '...

Advertising

robertomanzi9 : Dai Elodie dicci la verità da quale galassia provieni Donna meravigliosa sei ????#Elodie - deknees_ : io vorrei dire una cosa su elodie ma a voi darebbe enormemente fastidio anche se è letteralmente la verità uhmmmm -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie verità

TGCOM

Forte e indipendente, nella vita come nella carriera,non ha mai avuto paura di fare scelte controcorrente. Merito anche di Maria De Filippi, che l'ha scoperta ad 'Amici' e da cui ha imparato ...31 anni,Di Patrizi, al secolo, è un fenicottero dai piedi di piombo, una creatura ... Laè che tendo a dare il mio aiuto anche quando non viene richiesto, fin da bambina, in ...