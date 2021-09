Draghi all’assemblea di Confindustria: “Il green pass è strumento di libertà, no a nuove tasse” (Di giovedì 23 settembre 2021) Il green pass è uno strumento di “libertà e sicurezza”, necessario per tenere aperte le scuole e le attività economiche. Lo ha detto oggi Mario Draghi all’assemblea di Confindustria, dove è stato accolto da una standing ovation e da un lungo applauso. Durante il suo intervento, il presidente del Consiglio ha dichiarato che il governo troverà “soluzioni immediate” sui rincari record delle bollette di luce e gas e non intede di aumentare le tasse. “In questo momento i soldi si danno e non si prendono”, ha detto Draghi, che ha invocato un patto per lo sviluppo da cui “nessuno può chiamarsi fuori”. “Dobbiamo cominciare a pensare a un patto economico, sociale, produttivo per il Paese, ci sono tantissimi temi di cui discutiamo ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 settembre 2021) Ilè unodi “e sicurezza”, necessario per tenere aperte le scuole e le attività economiche. Lo ha detto oggi Mariodi, dove è stato accolto da una standing ovation e da un lungo applauso. Durante il suo intervento, il presidente del Consiglio ha dichiarato che il governo troverà “soluzioni immediate” sui rincari record delle bollette di luce e gas e non intede di aumentare le. “In questo momento i soldi si danno e non si prendono”, ha detto, che ha invocato un patto per lo sviluppo da cui “nessuno può chiamarsi fuori”. “Dobbiamo cominciare a pensare a un patto economico, sociale, produttivo per il Paese, ci sono tantissimi temi di cui discutiamo ...

