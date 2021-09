Brutta Lazio | poche idee | Immobile risponde a Pjaca e la salva su rigore al 92’

Advertising

ndl00 : Finisce 1-1 #TorinoLazio. #Lazio brutta, mai pericolosa, al contrario degli avversari che quando aggrediscono sembr… - daviddicastro11 : Faccio veramente fatica a commentare… brutta Lazio. Resto fiducioso, ma bisogna cambiare passo. Dobbiamo resistere… - Daddomilaz99 : Partita veramente brutta. Lazio veramente brutta. E ce l'ha fatta pareggiare il pirata. #TorinoLazio - Abcdefghilman : @TuteLazio_V2 Punto d'oro per una Lazio brutta da vedere. Gravissimo l'atteggiamento dei tifosi sul divano che gufano palesemente. - CalcioNews24 : Brutta gatta da pelare per #Sarri e la #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Brutta Lazio

80' Reina salva ancora lamandando in angolo un pallone insidioso di Pjaca 78' Akpa Akpro ...Cataldi 69' Reina salva Sarri sul tiro di Ansaldi 65' Luiz Felipe si prende il giallo per una...Alcuni utentii che si sono connessi per assistere a Sampdoria - Napoli e- Torino - le due partite in programma alle 18,30 - hanno trovato unasorpresa. In homepage in tantissimi hanno ...I voti e i giudizi ai protagonisti del match valido per la quinta giornata di campionato tra Torino e Lazio: le pagelle Torino e Lazio sono scese in campo allo stadio Grande Torino per la quinta giorn ...Problemi per Dazn, per la piattaforma streaming nella trasmissione delle partite di Serie A. Alcuni utentii che si sono connessi per assistere a Sampdoria-Napoli e Lazio-Torino - le due partite ...