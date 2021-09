Barelli | “Aiuti alle società | serve l’intervento del Governo”

(Di giovedì 23 settembre 2021) Il presidente della Federnuoto, a margine della 6a edizione del Galà “Meravigliosi”, organizzata per festeggiare le imprese dei nuotatori azzurriOlimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo, lancia l’ennesimo appello alper sostenere lesportive.? gve/gm/gtr su Il Corriere della Città.

...queste medaglie non si vedranno più" (avvertimento del presidente della Federnuoto Paolo). ... Ne serve una giuridica che cia creare un modello di sviluppo dello sport regolamentato, ...'Sul discorso disulla necessità dida parte del Governo per le societa' sportive penso che abbia perfettamente ragione. I gestori, gli imprenditori degli impianti sono stati fortemente penalizzati dal ...Il presidente della Federnuoto, a margine della 6a edizione del Galà "Meravigliosi", organizzata per festeggiare le imprese dei nuotatori azzurri alle Oli ...