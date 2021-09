Attacco di panico in diretta per l’inviato di RaiNews24? Difficoltà a parlare e poi il “gelo” – VIDEO (Di giovedì 23 settembre 2021) Momenti di panico per l’inviato di RaiNews24. Dallo studio hanno dato la linea all’inviato Paolo Mancinelli, per il servizio sull’Ita, ma sono bastati solamente pochi secondi per comprendere il suo disagio. Attacco di panico in diretta per l’inviato di RaiNews24? Il giornalista, completamente in preda al panico, non è riuscito a parlare e le pochissime... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 23 settembre 2021) Momenti diperdi. Dallo studio hanno dato la linea alPaolo Mancinelli, per il servizio sull’Ita, ma sono bastati solamente pochi secondi per comprendere il suo disagio.diinperdi? Il giornalista, completamente in preda al, non è riuscito ae le pochissime... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

ansiainaria : ho avuto un attacco di panico 10 min prima dell'esame, mi sono sciacquata la faccia e l'ho fatto facendo finta di n… - SimonaSignore11 : RT @ilteamdeipali1: Non i miei per te?? qua mi vogliono seppellita o chiusa in manicomio sul punto di un attacco di panico cioè non è possib… - blogtivvu : Attacco di panico in diretta per l’inviato di RaiNews24? Difficoltà a parlare e poi il “gelo” – VIDEO - fool4loueh : stqo avendo un attacco fi panico, lasciate i cosi per repsirare vu preho - lucarrabbiato : quando sono salito su una ruota panoramica in spagna e ho avuto un attacco di panico durato mezz’ora -