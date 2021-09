A Milano sfila la gioia di (tornare a) vivere (Di giovedì 23 settembre 2021) Forse ci sbaglieremo (no, pensiamo di vederci giusto), ma il messaggio che ci arriva forte e chiaro anche dalla seconda giornata di sfilate della Milano Fashion Week è inequivocabile. Ed è un messaggio di ottimismo, di positività, di entusiasmo nei confronti del mondo che possiamo ricominciare a vivere appieno e fino in fondo. Un messaggio di ritrovata gioia di vivere, di divertimento, di apertura. Che, tradotto nel linguaggio della moda, significa leggerezza, voglia di seduzione, coraggio nell’osare, rimando a epoche felici, più o meno prossime, del passato. E soprattutto, colore. Vivace, acceso, brillante, squillante. Il colore impera su tutte le passerelle per la prossima Primavera-Estate, quella del 2022. Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 settembre 2021) Forse ci sbaglieremo (no, pensiamo di vederci giusto), ma il messaggio che ci arriva forte e chiaro anche dalla seconda giornata di sfilate della Milano Fashion Week è inequivocabile. Ed è un messaggio di ottimismo, di positività, di entusiasmo nei confronti del mondo che possiamo ricominciare a vivere appieno e fino in fondo. Un messaggio di ritrovata gioia di vivere, di divertimento, di apertura. Che, tradotto nel linguaggio della moda, significa leggerezza, voglia di seduzione, coraggio nell’osare, rimando a epoche felici, più o meno prossime, del passato. E soprattutto, colore. Vivace, acceso, brillante, squillante. Il colore impera su tutte le passerelle per la prossima Primavera-Estate, quella del 2022.

Ultime Notizie dalla rete : Milano sfila N21: per la SS22 di Alessandro Dell'Acqua sfila una sensualità disinvolta A Milano Fashion Week Alessandro Dell'Acqua ha evocato tutti i suoi must have nella collezione co - ed di N21. Una sorta di ritorno alle origini, al DNA della maison . Dell'Acqua si abbandona alle sue ...

Etro sfila a Milano, in passerella effetti optical e atmosfere anni Novanta Energia contagiosa e ottimismo nella collezione womenswear Etro ' In full bloom ' primavera - estate 2022 , presentata nella seconda giornata della Milano Fashion Week al Megawatt Court . Con un arcobaleno emotivo, il direttore creativo Veronica Etro dipinge una giovane generazione che non ha intenzione di accantonare i sogni, festeggiando la ...

A Milano sfila la gioia di (tornare a) vivere Vanity Fair.it A Milano sfila la gioia di (tornare a) vivere Seconda giornata della settimana della moda di Milano. Da Etro a Max Mara, da Blumarine a Emporio Armani, sulle passerelle sono tutti d'accordo: torna di moda l'allegria ...

Moda, l'inno alla gioia di Etro É un "inno alla gioia e una celebrazione della vita", come la definisce il direttore creativo Veronica Etro, la collezione Etro per la prossima estate, che ha sfilato oggi a Milano con l'accompagnamen ...

