"Vorrei la mascherina 1522": la frase in codice di una 17enne fa scattare l'arresto del suo stupratore (Di mercoledì 22 settembre 2021) "Vorrei una mascherina 1522…": con questa breve frase in codice pronunciata da una giovane 17enne è scattato l'allarme del farmacista, consapevole che la richiesta in questione era in realtà molto più grave. La vicenda, come riporta il Corriere, è avvenuta pochi mesi fa ad Oristano, in Sardegna, dove una ragazza di 17 anni è riuscita a far arrestare l'uomo che da almeno cinque anni la perseguitava e maltrattava. La frase in codice (la mascherina 1522 in realtà non esiste) è stata elaborata dai centri antiviolenza e dall'ordine dei farmacisti durante la pandemia, quando si temeva che periodi prolungati di lockdown potessero aumentare i rischi di violenza all'interno delle mura domestiche, per aiutare chiunque viene ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 22 settembre 2021) "una…": con questa breveinpronunciata da una giovaneè scattato l'allarme del farmacista, consapevole che la richiesta in questione era in realtà molto più grave. La vicenda, come riporta il Corriere, è avvenuta pochi mesi fa ad Oristano, in Sardegna, dove una ragazza di 17 anni è riuscita a far arrestare l'uomo che da almeno cinque anni la perseguitava e maltrattava. Lain(lain realtà non esiste) è stata elaborata dai centri antiviolenza e dall'ordine dei farmacisti durante la pandemia, quando si temeva che periodi prolungati di lockdown potessero aumentare i rischi di violenza all'interno delle mura domestiche, per aiutare chiunque viene ...

Corriere : «Vorrei la mascherina 1522»: a Oristano la frase in codice fa arrestare un violentatore - HuffPostItalia : 'Vorrei una mascherina 1522': a 17 anni pronuncia la frase in codice e fa arrestare il violentatore - emzano31 : RT @Corriere: «Vorrei la mascherina 1522»: a Oristano la frase in codice fa arrestare un violentatore - MelgerTina : RT @AAntifahier: Una ragazzina di 17 anni si è presentata in farmacia e ha chiesto “una mascherina 1522”. La farmacista si è la allertata e… - LEOREDBARON : RT @AAntifahier: Una ragazzina di 17 anni si è presentata in farmacia e ha chiesto “una mascherina 1522”. La farmacista si è la allertata e… -