Valle Vitulanese | irregolarità nel servizio idrico a causa di un guasto sulla rete

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La Gesesa comunica che adi unimprovviso, per tutta la giornata di oggi, si potranno verificare discontinuità nell’erogazione delnei seguenti Comuni: Vitulano, Foglianise, Tocco Caudio, Castelpoto e Cautano. L’azienda ricorda che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde Gratuito da cellulare efissa 800 51 17 17 e che è possibile segnalare disservizi anche attraverso l’App MyGesesa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

