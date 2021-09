“Un concorrente top già a rischio”. Ballando con le stelle 2021, problemi con Milly: una perdita enorme (Di mercoledì 22 settembre 2021) C’è un po’ di maretta tra Morgan e Milly Carlucci a Ballando con le stelle. Almeno questo è quello che emerge da un’indiscrezione di Chi Magazine, nell’ultimo numero in edicola. La rivista di Alfonso Signorini ha raccontato che la presenza dell’artista nella trasmissione di Milly Carlucci è a forte rischio. Tra l’altro Morgan è stato uno dei primi nomi ad essere annunciato come concorrente della nuova edizione del talent show in partenza sabato 16 ottobre 2021. Ma parliamoci chiaro, quando c’è di mezzo Marco Castoldi, non è mai tutto ‘easy’. Ma cosa è successo? Sembra infatti che le parti non avrebbero ancora trovato un accordo soddisfacente in merito al contratto: “Ci sono brusche divergenze sulla presenza e sul contratto di Morgan come ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) C’è un po’ di maretta tra Morgan eCarlucci acon le. Almeno questo è quello che emerge da un’indiscrezione di Chi Magazine, nell’ultimo numero in edicola. La rivista di Alfonso Signorini ha raccontato che la presenza dell’artista nella trasmissione diCarlucci è a forte. Tra l’altro Morgan è stato uno dei primi nomi ad essere annunciato comedella nuova edizione del talent show in partenza sabato 16 ottobre. Ma parliamoci chiaro, quando c’è di mezzo Marco Castoldi, non è mai tutto ‘easy’. Ma cosa è successo? Sembra infatti che le parti non avrebbero ancora trovato un accordo soddisfacente in merito al contratto: “Ci sono brusche divergenze sulla presenza e sul contratto di Morgan come ...

