Task force liquidità | ancora attive moratorie su prestiti del valore di circa 69 miliardi

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) –(ex lege e volontarie) per uncomplessivo di69, a fronte di620 mila sospensioni accordate. Superano quota 200le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. Attraverso ‘Garanzia Italia’ di SACE i volumi deigarantiti raggiungono i 28,3di euro, su 3.093 richieste ricevute. Sono questi i principali risultati della rilevazione effettuata dallacostituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno dellaadottate dal Governo per far fronte all’emergenza ...