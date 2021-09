Spezia - Juve 2 - 3: Allegri risorge, prima vittoria in campionato (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Juve soffre ma alla fine sul campo dello Spezia riesce a conquistare il primo successo in campionato. I bianconeri vincono 3 - 2 un match che avevano sbloccato con Kean , un gol che aveva fatto ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lasoffre ma alla fine sul campo delloriesce a conquistare il primo successo in. I bianconeri vincono 3 - 2 un match che avevano sbloccato con Kean , un gol che aveva fatto ...

juventusfc : 'Dobbiamo vincere'. - juventusfc : Focus ?? sui nostri avversari di domani ?? - juventusfc : Allegri ???? «Parlare del passato non ha senso. Domani bisogna vincere, non c'è altro da dire. Chi parte dalla panchi… - SaverioPapisca : RT @SandroSca: Dopo 9 scudetti in 10 anni Dopo 19 titoli in 10 anni Dopo domini, gare epiche e campioni Stare qui, a patire per uno Spezia-… - junews24com : Allegri a Dazn LIVE: le parole dell'allenatore post Spezia Juve - -