Scialatielli con genovese di mare | la ricetta di Mattia e Mauro Improta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 22 settembre 2021 iniziano con ladeglialladidi. Padre e figlio di nuovo in cucina insieme e con uno dei primi piatti, gli, più amati a Napoli. L’impasto per fare glidi oggi diImporta è davvero speciale, una pasta golosa già senza condimento. Poi passiamo al pesce, ai frutti di, alla cottura dei pomodorini in forno. Uniamo il tutto ma non dimentichiamo le cipolle. In pratica un primo piatto che incontra Genova e Napoli, un piatto dicondi, tutto da provare. Ricette ...