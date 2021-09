Salmo, Ermal Meta e Enrico Ruggeri contro i comizi gremiti di gente: “Quindi le capienze degli spettacoli tornano alla normalità?” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sbigottimento e delusione da parte di alcuni cantanti rimasti senza parole davanti ad alcune immagini dei comizi in vista delle prossime amministrative previste il 3 e 4 ottobre. In modo particolare hanno colpito l’attenzione di Salmo, Ermal Meta ed Enrico Ruggeri i video tratti dall’incontro elettorale dell’ex premier Giuseppe Conte, nonché presidente del Movimento 5 Stelle, ieri sera in piazza XI Settembre a Cosenza, una delle tappe del suo tour politico in Calabria. Centinaia di persone ammassate, assembrate, senza alcun rispetto delle regole anti Covid e senza controllo su temperature e Green Pass, come accade in molti comizi di piazza che in questi giorni puntano proprio ad attirare molte persone. La rabbia del mondo della musica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sbigottimento e delusione da parte di alcuni cantanti rimasti senza parole davanti ad alcune immagini deiin vista delle prossime amministrative previste il 3 e 4 ottobre. In modo particolare hanno colpito l’attenzione diedi video tratti dall’inelettorale dell’ex premier Giuseppe Conte, nonché presidente del Movimento 5 Stelle, ieri sera in piazza XI Settembre a Cosenza, una delle tappe del suo tour politico in Calabria. Centinaia di persone ammassate, assembrate, senza alcun rispetto delle regole anti Covid e senzallo su temperature e Green Pass, come accade in moltidi piazza che in questi giorni puntano proprio ad attirare molte persone. La rabbia del mondo della musica ...

