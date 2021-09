Roma | clonavano identità aziendali e ordinavano all’ingrosso cibo e vino | sgominata rete di truffatori

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 settembre 2021)– Dalle prime luci dell’alba, in, Monterotondo, Cesano die Bracciano, i Carabinieri della Compagnia diParioli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 persone emessa dal Gip del Tribunale disu richiesta della locale Procura della Repubblica, in relazione ad un’ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata alle truffe e sostituzione di persona. E’ doveroso precisare che si è ancora in una fase di indagini preliminari e che le persone arrestate godono della presunzione di non colpevolezza. Il provvedimento cautelare trae origine da un‘indagine condotta dal dicembre del 2019 al settembre del 2020, dai Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaParioli, nel corso della quale sono state ...