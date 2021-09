PNRR, Draghi: agire subito per arginare i rischi di infiltrazioni criminali (Di mercoledì 22 settembre 2021) Come è ben noto, il meccanismo degli aiuti europei post pandemia prevede che l’Italia attui una serie di riforme strutturali, in più settori. Si tratta di riforme di cui si sente la necessità da molto tempo e ora, con l’arrivo dei fondi del Next Generation Eu, l’esigenza di predisporle e finalmente attuarle, è sentita più che mai. Insomma, il PNRR è centrale per il futuro dell’Europa. Come affermato dal Premier Mario Draghi nelle ultime ore, i fondi rappresentano: “una grande sfida per tutti i Paesi europei, in particolare per l’Italia. La credibilità delle nostre istituzioni e il futuro della nostra economia dipendono dalla capacità di spendere bene e con onestà i fondi”. Si tratta di parole formulate in un messaggio al Law Enforcement Forum, promosso a Roma dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed Europol. E’ chiaro ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 22 settembre 2021) Come è ben noto, il meccanismo degli aiuti europei post pandemia prevede che l’Italia attui una serie di riforme strutturali, in più settori. Si tratta di riforme di cui si sente la necessità da molto tempo e ora, con l’arrivo dei fondi del Next Generation Eu, l’esigenza di predisporle e finalmente attuarle, è sentita più che mai. Insomma, ilè centrale per il futuro dell’Europa. Come affermato dal Premier Marionelle ultime ore, i fondi rappresentano: “una grande sfida per tutti i Paesi europei, in particolare per l’Italia. La credibilità delle nostre istituzioni e il futuro della nostra economia dipendono dalla capacità di spendere bene e con onestà i fondi”. Si tratta di parole formulate in un messaggio al Law Enforcement Forum, promosso a Roma dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed Europol. E’ chiaro ...

