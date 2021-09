Oristano | una 17enne chiede ' mascherina 1522' | messaggio in codice fa scattare un arresto per strupro

Advertising

"Vorreimascherina 1522" , ha detto al bancone della farmacia. Da lì, è partito tutto. Immediatamente il ... I l 60enne è stato arrestato ieri a. Per convincere la 17enne a tacere le ...Un vero e proprio SOS alternativo, che, qualche tempo fa, è stato utilizzato daragazza di 17 anni di. La giovane si è presentata in farmacia con un'amica e ha chiesto di poter ...Da quando aveva 12 anni, ora ne ha 17, l'adolescente veniva regolarmente violentata da un amico di famiglia nella casa al mare dove spesso la madre della vittima lasciava la figlia, affidandola alla c ...Cos'è la mascherina 1522? Non è una protezione come quella chirurgica, ma rappresenta una richiesta d'aiuto che può anche salvare la vita.