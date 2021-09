Nintendo Direct | a quando l’evento?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nintendo Direct

Multiplayer.it

settembre 2021 : come seguirlo in diretta streaming, a che ora e quando per scoprire le novità in arrivo in inverno su Switch . Indice dei contenuti Data e orario Diretta streaming ...Proprio nel corso delle recenti ore, a sorpresa,ha annunciato il nuovo appuntamento per il, all'interno del quale la compagnia giapponese mostrerà diverse produzioni in arrivo nei prossimi mesi suSwitch , la console ibrida della casa di Kyoto. Secondo quanto ...L'annuncio ufficiale del Nintendo Direct di settembre va esattamente nella direzione indicata dai rumor dei giorni scorsi sul reveal del nuovo controller ...Nintendo Direct settembre 2021: come seguirlo in diretta streaming, a che ora e quando per scoprire le novità in arrivo in inverno su Switch ...