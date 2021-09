Napoli | Zola elogia Osimhen | «Devastante | è l’erede di Lukaku»

(Di mercoledì 22 settembre 2021) L’ex attaccante delGianfrancoha esaltato le qualità di VictorGianfranco, che in carriera ha vestito anche la maglia numero 10 delereditata da Diego Armando Maradona, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’inizio di stagioni degli azzurri e ha esaltato le qualità di Victor. SCUDETTO – «Non voglio sembrare troppo cauto, bisogna pensare che siamo solo alla quarta giornata, ma ilsta dando segnali di grande forza e qualità. La prova contro l’Udinese è stata impressionante non solo nel risultato, ma anche nella gestione complessiva. Un altro elemento a suo favore è la completezza dell’organico». RIVALI – «Le due milanesi, la Roma di Mourinho e la Juventus. I dieci punti di ritardo sono tanti, ma ...

Commenta per primo Gianfrancopromuove il. L'ex attaccante italiano ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'La squadra di Spalletti sta dando segnali di grande forza e qualità. La prova contro l'...I ritmi inglesi sono superiori al resto del mondo" La Gazzetta dello Sport ha intervistato Gianfrancoche parla del momento delSta dando segnali di grande forza e qualità. La prova ...ZOLA SU SPALLETTI E SARRI. «Spalletti è un fior di allenatore, non dell’ultimo arrivato. Gianfranco Zola, 55 anni, al Napoli dal 1989 al ‘93, ereditò in azzurro la maglia di Diego Armando Maradona, la ...Gianfranco Zola promuove il Napoli. L'ex attaccante italiano ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "La squadra di Spalletti sta ...