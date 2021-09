Musica: esce online ‘I M Remix', la canzone dello scudetto dell'Inter (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Sarà online domani a mezzanotte la compilation I M Remix. I tifosi nerazzurri potranno ascoltare I M Inter, la “canzone dello scudetto”, nelle migliori (e più varie) versioni Remixate nella pubblicazione della compilation online I M Remix. Dalla disco alla electro, dal reggae al rock, l'Inter è la prima squadra al mondo che lancia un'iniziativa Musicale di questo tipo. I dj e i producer di fede Interista hanno partecipato al “Contest I M Remix” e Claudio Cecchetto, insieme agli autori della canzone, ha scelto i 19 migliori finalisti (19 come gli scudetti nerazzurri). Questi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Saràdomani a mezzanotte la compilation I M. I tifosi nerazzurri potranno ascoltare I M, la “”, nelle migliori (e più varie) versioniate nella pubblicazionea compilationI M. Dalla disco alla electro, dal reggae al rock, l'è la prima squadra al mondo che lancia un'iniziativale di questo tipo. I dj e i producer di fedeista hanno partecipato al “Contest I M” e Claudio Cecchetto, insieme agli autori, ha scelto i 19 migliori finalisti (19 come gli scudetti nerazzurri). Questi ...

