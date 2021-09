Mike Novogratz crede che se Bitcoin resta sopra i 40 mila dollari è in buona forma

Leggi su coinlist.me

(Di mercoledì 22 settembre 2021)è attualmente scambiatoi 40dopo i minimi sperimentati in luglio, e alcuni esperti di mercato si aspettano che si imbarchi in un ulteriore rialzo prima della fine dell'anno Nelle ultime settimane il mercato delle criptovalute si trova in una situazione ribassista.ha più volte lottato per superare i 50.000ma è sceso a 42.000. Ether, dal canto suo, ha perso il supportoi 3.000ed è attualmente scambiato intorno ai 2.900. Nonostante le condizioni ribassiste in atto,che ilsia infinché il suo prezzo rimane ...