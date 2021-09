La Juve non decolla: è 1-1 all’intervallo contro lo Spezia. Verona avanti sulla Salernitana 2-1 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono appena terminati i primi tempi di Spezia-Juventus e Salernitana-Verona, sfide valide per la quinta giornata di Serie A. I bianconeri, dopo aver sbloccato la gara con Kean al minuto 28 (assist Rabiot), sono stati raggiunti dai liguri al 33? dal gol di Gyasi. È 1-1 all’intervallo. Ancora una volta i ragazzi di Allegri non riescono a gestire il vantaggio dopo che la partita si era messa bene. Staremo a vedere cosa accadrà nella ripresa. Allo stadio Arechi, invece, è avanti il ‘nuovo’ Verona di Igor Tudor, che dopo il successo contro la Roma vuole ottenere altri tre punti fondamentali in ottica salvezza. Decide, al momento, la doppietta di Kalinic. Per i granata in rete Gondo. È 1-2 all’intervallo. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono appena terminati i primi tempi dintus e, sfide valide per la quinta giornata di Serie A. I bianconeri, dopo aver sbloccato la gara con Kean al minuto 28 (assist Rabiot), sono stati raggiunti dai liguri al 33? dal gol di Gyasi. È 1-1. Ancora una volta i ragazzi di Allegri non riescono a gestire il vantaggio dopo che la partita si era messa bene. Staremo a vedere cosa accadrà nella ripresa. Allo stadio Arechi, invece, èil ‘nuovo’di Igor Tudor, che dopo il successola Roma vuole ottenere altri tre punti fondamentali in ottica salvezza. Decide, al momento, la doppietta di Kalinic. Per i granata in rete Gondo. È 1-2. Foto: Twitter ...

