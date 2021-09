La distrofia muscolare non ferma i sogni di Davide: mattinata col robot antiesplosivo della Polizia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Treviglio. Davide Paolella, diciannovenne di Treviglio, ha dimostrato ancora una volta che i sogni sono più grandi di mille barriere e che possono essere realizzati, affrontando con grinta e determinazione ogni ostacolo e paura. Davide è affetto da distrofia muscolare di Duchenne, malattia degenerativa che porta all’atrofizzazione del tessuto muscolare. La malattia, con cui convive da molti anni, non ha però scalfito la sua volontà e tenacia. A luglio si è diplomato con 100 e lode in elettrotecnica e automazione all’Istituto Archimede di Treviglio, dove ha coltivato la sua grande passione per i robot e oggi sta preparando i test per entrare al Politecnico di Milano, proprio alla facoltà automazione e robotica. È grazie alla sua ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 settembre 2021) Treviglio.Paolella, diciannovenne di Treviglio, ha dimostrato ancora una volta che isono più grandi di mille barriere e che possono essere realizzati, affrontando con grinta e determinazione ogni ostacolo e paura.è affetto dadi Duchenne, malattia degenerativa che porta all’atrofizzazione del tessuto. La malattia, con cui convive da molti anni, non ha però scalfito la sua volontà e tenacia. A luglio si è diplomato con 100 e lode in elettrotecnica e automazione all’Istituto Archimede di Treviglio, dove ha coltivato la sua grande passione per ie oggi sta preparando i test per entrare al Politecnico di Milano, proprio alla facoltà automazione eica. È grazie alla sua ...

Advertising

TVMR_CNMR : ??Distrofia di Duchenne, scoperto nuovo meccanismo molecolare contro la degenerazione muscolare A questa conclusione… - _yelle_ : a parte la battuta carina, mi è venuto in mente che la mia famiglia è così. Mio padre era bipolare, ho zii schizofr… - AnffasModica : RT @grazianorossi: Sapevate che in Italia si stimano 20 casi di #malattierare ogni 10.000 abitanti e che il 20% coinvolge persone con meno… - solonapoliebas1 : @jo19N26 Per caso passi parecchio tempo sul letto con lo smartphone in mano? Ho delle contratture al braccio che lo… - mandeville62 : RT @grazianorossi: Sapevate che in Italia si stimano 20 casi di #malattierare ogni 10.000 abitanti e che il 20% coinvolge persone con meno… -