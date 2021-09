Julia Roberts ha assicurato il suo sorriso per una cifra vertiginosa: ecco quanto (Di mercoledì 22 settembre 2021) Julia Roberts ha deciso di assicurare il suo sorriso per una cifra semplicemente straordinaria, seguendo quella che sembra essere una vera e propria tendenza hollywoodiana. Julia Roberts, oltre che per le sue incredibili capacità recitative e per la sua bellezza, è famosa per una meravigliosa caratteristica piuttosto particolare: non si tratta dei suoi fluenti capelli rossi o delle sue lunghe gambe, bensì del suo sorriso smagliante che l'attrice ha deciso di assicurare per ben 30 milioni di dollari. Julia incarna sicuramente il modo di dire: "un sorriso che illumina la stanza" e quando si possiede un tratto così prezioso è necessario proteggerlo. Ed è proprio quello che ha fatto la Roberts: il suo iconico ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 settembre 2021)ha deciso di assicurare il suoper unasemplicemente straordinaria, seguendo quella che sembra essere una vera e propria tendenza hollywoodiana., oltre che per le sue incredibili capacità recitative e per la sua bellezza, è famosa per una meravigliosa caratteristica piuttosto particolare: non si tratta dei suoi fluenti capelli rossi o delle sue lunghe gambe, bensì del suosmagliante che l'attrice ha deciso di assicurare per ben 30 milioni di dollari.incarna sicuramente il modo di dire: "unche illumina la stanza" e quando si possiede un tratto così prezioso è necessario proteggerlo. Ed è proprio quello che ha fatto la: il suo iconico ...

