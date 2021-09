Il plesso scolastico Ardea 3 allagato: la scuola resta chiusa fino al 24 settembre (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ardea – Sarà chiusa per i prossimi due giorni la scuola Ardea 3 di via Pratica di Mare a causa di un allagamento all’interno dell’edificio. A pochi giorni dall’inizio della scuola due aule si sono allagate a causa di una perdita dovuta alla rottura di una tubazione dell’acqua posta sottotraccia. La società fiduciaria è al lavoro nella scuola già dal primo pomeriggio di ieri 21 settembre per effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria. Clicca qui per leggere l’ordinanza “Al fine di rendere agibile e fruibile l’edificio sono stati stimati dalla stessa Società giorni tre per la sostituzione e ripristino della tubazione propedeutica alla riapertura del plesso”, si legge nell’Ordinanza del Sindaco, che ha disposto la chiusura della ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 settembre 2021)– Saràper i prossimi due giorni la3 di via Pratica di Mare a causa di un allagamento all’interno dell’edificio. A pochi giorni dall’inizio delladue aule si sono allagate a causa di una perdita dovuta alla rottura di una tubazione dell’acqua posta sottotraccia. La società fiduciaria è al lavoro nellagià dal primo pomeriggio di ieri 21per effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria. Clicca qui per leggere l’ordinanza “Al fine di rendere agibile e fruibile l’edificio sono stati stimati dalla stessa Società giorni tre per la sostituzione e ripristino della tubazione propedeutica alla riapertura del”, si legge nell’Ordinanza del Sindaco, che ha disposto la chiusura della ...

