Il Napoli con la Sampdoria | Spalletti lancia un messaggio alla squadra

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Quattro vittorie consecutive per ilnel campionato di Serie A ma Lucianovuole tenere alta la tensione, ora c’è la. Il tecnico delha volutore unal rientro dal Konami Center di Castel Volturno. Lafino ad ora ha collezionato 5 punti in classifica, ladi D’Aversa viene dbella vittoria con l’Empoli per 3-0 e è rita. Un motivo in più per non abbassare la tensione per ilin vista della sfida di Marassi.parlaTuttosport scrive di uno ...