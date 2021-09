GF Vip, quanti mesi dura? Un concorrente svela la durata da record: mai così lungo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nonostante sia appena iniziato, in molti si chiedono quanto durerà questa edizione del GF Vip. A dare una risposta sono gli stessi concorrenti, che si sono fatti sfuggire un’informazione. LEGGI ANCHE:– GF Vip, ‘ci saranno seri provvedimenti’: cosa è successo nella notte dopo la litigata tra Antinolfi e Soleil. Cosa rischia Soleil Sembrerebbe infatti che Nicola Pisu (figlio di Patrizia Mirigliani) durante la notte abbia detto che sul contratto c’è scritto che il GF Vip potrebbe durare fino a 9 mesi. Per la precisione, Nicola ha affermato che “da contratto sono 93 giorni, in teoria fino a dicembre. Potrebbe durare dagli 8 ai 9 mesi se va bene il programma”. La regia del GF avrebbe cambiato subito inquadratura e abbassato il volume del microfono del ragazzo. La durata del ... Leggi su funweek (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nonostante sia appena iniziato, in molti si chiedono quanto durerà questa edizione del GF Vip. A dare una risposta sono gli stessi concorrenti, che si sono fatti sfuggire un’informazione. LEGGI ANCHE:– GF Vip, ‘ci saranno seri provvedimenti’: cosa è successo nella notte dopo la litigata tra Antinolfi e Soleil. Cosa rischia Soleil Sembrerebbe infatti che Nicola Pisu (figlio di Patrizia Mirigliani)nte la notte abbia detto che sul contratto c’è scritto che il GF Vip potrebbere fino a 9. Per la precisione, Nicola ha affermato che “da contratto sono 93 giorni, in teoria fino a dicembre. Potrebbere dagli 8 ai 9se va bene il programma”. La regia del GF avrebbe cambiato subito inquadratura e abbassato il volume del microfono del ragazzo. Lata del ...

Advertising

Martina68663532 : Ma quanti anni hanno per non sapere la carriera televisiva di Miriana? Non considerla una vip è qualcosa di alquant… - e_inveceno_ : @NicoloC__ In settimana sono già state create dinamiche in casa, ma Signorini preferisce le sorprese ai vip. Inutil… - alittle2shawn : Ed eccoci qua ad unfolloware metà del fandom internazionale di shawn perché onestamente che venite a dirmi quanti v… - aras96__ : RT @Daniela97835326: #prelemi Questo scherzo ha evidenziato quanto Giulia sia pura genuina e rispettosa e non abbia la puzza sotto il naso,… - GS9___ : RT @Daniela97835326: #prelemi Questo scherzo ha evidenziato quanto Giulia sia pura genuina e rispettosa e non abbia la puzza sotto il naso,… -