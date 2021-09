GF Vip: prima lite nella casa tra Jessica e Soleil (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo poco più di una settimana, cominciano ad esserci le prime tensioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La prima lite di questa edizione è andata in scena durante il pranzo tra Jessica e Soleil. Il motivo? La mancanza di ordine e pulizia nella casa! Era normale che accadesse: dopo i primi giorni trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip, sono sorte inevitabilmente le prime tensioni tra i concorrenti del reality! Dopo lo scontro con Gianmaria Antinolfi, ancora una volta è stata Soleil ad essere protagonista di quella che forse è stata la prima vera lite di questa edizione del GF Vip. Tutto è partito durante il pranzo di oggi quando, mentre tutti si trovano intorno ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo poco più di una settimana, cominciano ad esserci le prime tensioni all’interno delladel Grande Fratello Vip. Ladi questa edizione è andata in scena durante il pranzo tra. Il motivo? La mancanza di ordine e pulizia! Era normale che accadesse: dopo i primi giorni trascorsidel Grande Fratello Vip, sono sorte inevitabilmente le prime tensioni tra i concorrenti del reality! Dopo lo scontro con Gianmaria Antinolfi, ancora una volta è stataad essere protagonista di quella che forse è stata laveradi questa edizione del GF Vip. Tutto è partito durante il pranzo di oggi quando, mentre tutti si trovano intorno ...

Advertising

zazoomblog : Il fidanzato vip in ospedale. Prima lei poi lui: “un settembre impegnativo” per la coppia - #fidanzato #ospedale.… - blogtivvu : Jessica contro Soleil “che non rispetta le regole”: scoppia la prima dinamica del Grande Fratello Vip – VIDEO… - infoitcultura : Raffaella Fico innamorata eccola col nuovo fidanzato prima di entrare al GF Vip foto - aldibe73 : RT @axelvassallo: Stasera su @nove ore 20.25 in prima tv una nuova partita di #DealWithIt Stai al Gioco. Padrone di casa:@corsi_gabriele.… - sirgolly : RT @axelvassallo: Stasera su @nove ore 20.25 in prima tv una nuova partita di #DealWithIt Stai al Gioco. Padrone di casa:@corsi_gabriele.… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip prima Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino/ 'Matrimonio? Preparativi non procedono' ... infatti, è entrato lo scorso anno nella casa del GF VIP per chiederle la mano in diretta televisiva. Carlotta Dell'Isola Vs Tommaso di Temptation Island 2021 "Che schifo"/ "Valentina..." Poco prima ...

Tommaso Zorzi svela come ha corteggiato Tommaso Stanzani: "Me l'ha indicato Maria De Filippi" Tommaso Zorzi ospite al GF Vip Party Prima del terzo appuntamento del Grande Fratello Vip 6 su Mediaset Infinity è andata in onda una nuova puntata del GF Vip Party condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi. A tal proposito ospite ...

GF Vip: prima lite nella casa tra Jessica e Soleil Più Sani Più Belli Honolulu debutta su Italia 1, tra i comici anche la star del web Maryna Fatima Trotta e Francesco Mandelli al timone di “Honolulu” il nuovo programma comico di Italia 1. Tra i comici anche le web star come Il Musazzi e Maryna ...

Gf Vip 6, iniziano le prime liti Al Gf Vip 6 iniziano le prime liti tra i concorrenti: vengono elencate le regole della Casa e questo fa scoppiare una forte polemica ...

... infatti, è entrato lo scorso anno nella casa del GFper chiederle la mano in diretta televisiva. Carlotta Dell'Isola Vs Tommaso di Temptation Island 2021 "Che schifo"/ "Valentina..." Poco...Tommaso Zorzi ospite al GFPartydel terzo appuntamento del Grande Fratello6 su Mediaset Infinity è andata in onda una nuova puntata del GFParty condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi. A tal proposito ospite ...Fatima Trotta e Francesco Mandelli al timone di “Honolulu” il nuovo programma comico di Italia 1. Tra i comici anche le web star come Il Musazzi e Maryna ...Al Gf Vip 6 iniziano le prime liti tra i concorrenti: vengono elencate le regole della Casa e questo fa scoppiare una forte polemica ...