GF Vip 6 | Fico fidanzata con un amico di Antinolfi?

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Raffaellaaveva giurato di essere single, di non aver nessun uomo al suo fianco e invece non è così. Il settimanale Chi ha pubblicato in esclusiva alcuni scatti dell’inquilina della Casa del Grande Fratello Vip abbracciata con il suo Piero. Un uomo a cui è molto legata anche la sua Pia… Ma Raffaellanon era una donna sola? Pare proprio di no, almeno dalle foto pubblicate Articolo completo: dal blog SoloDonna