Fiorentina-Inter, Tramontana soffre ed esplode. E al gol di Dzeko… (VIDEO) (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’Inter vince anche a Firenze, contro una Fiorentina capace di andare in vantaggio ma non di resistere alla reazione dei nerazzurri nella ripresa. Decisive le reti di Darmian, Dzeko e Perisic che chiudono i conti sul 3-1 e fanno esplodere il commentatore tifoso di 7Gold Filippo Tramontana, letteralmente esploso ai tre sigilli dei nerazzurri. Ecco la reazione del giornalista di fede nerazzurra. VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’vince anche a Firenze, contro unacapace di andare in vantaggio ma non di resistere alla reazione dei nerazzurri nella ripresa. Decisive le reti di Darmian, Dzeko e Perisic che chiudono i conti sul 3-1 e fannore il commentatore tifoso di 7Gold Filippo, letteralmente esploso ai tre sigilli dei nerazzurri. Ecco la reazione del giornalista di fede nerazzurra.SportFace.

Advertising

Inter : ??? | MISTER 'Vittoria importante, non era facile' ??? L'analisi di Inzaghi nel post partita di #FiorentinaInter ?? - Inter : ??? | MATCH REPORT I gol di @DarmianOfficial, @EdDzeko e #Perisic ribaltano il risultato: la cronaca di… - Inter : ?? | GOL FIORENTINA Sottil porta in vantaggio i padroni di casa #FiorentinaInter 1?-0? - Fra8882 : Ma ci avete fatto caso che la tigre #Vlahovic, colui per il quale c'è gente qui sopra che avrebbe speso 70 milioni… - internewsit : Handanovic decisivo in Fiorentina-Inter: quasi raddoppia le parate totali - -