“Fabrizio Corona e Nina Moric sono tornati a vivere insieme”

Tra Fabrizio Corona e Nina Moric sembra essere tornato il sereno. Anzi, c'è di più. Stando a quanto riportato da La Presse i due sarebbero tornati a vivere sotto lo stesso tetto. Il motivo? Il loro grande amore per il figlio Carlos Maria. Sembra, infatti, che tra i due non vi sia più il sentimento di una volta ma a legarli c'è Carlos, ormai 19enne. A dar credito a questa teoria vi è anche un recente post pubblicato dall'ex re dei paparazzi su Instagram. La foto è un ritratto della coppia, all'alba del loro intenso e tormentato amore. La didascalia è solenne: "La storia siamo noi". Che l'immaginabile sia diventato realtà? Al momento nessuno dei due ha confermato né smentito la notizia. Il loro amore, sancito nel 2001 dal matrimonio, è terminato nel 2007 e poi nel 2014 con il divorzio.

