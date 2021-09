Draghi va da Confindustria con le delocalizzazioni congelate (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un passaggio sulla questione scivolosa dei licenziamenti e delle delocalizzazioni non è escluso, anche se l’intervento che Mario Draghi terrà giovedì mattina sul palco dell’assemblea di Confindustria, allestito al Palazzo dello Sport di Roma, sarà centrato principalmente sulla crescita. E su cosa fare per irrobustirla visto che - è il ragionamento - la fiammata del Pil al 6% non basta. Riforme, Recovery fisco e concorrenza sono i titoli di una traccia che sarà esplicitata con chiarezza. Ma quando si parla a una platea come quella degli industriali non contano solo gli impegni. Conta anche quello che viene messo sotto osservazione, di fatto rallentato per non dire fermato. E se l’oggetto in questione è il decreto anti delocalizzazioni, che appena un mese fa aveva portato gli industriali a una raffica di scontri con il ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un passaggio sulla questione scivolosa dei licenziamenti e dellenon è escluso, anche se l’intervento che Marioterrà giovedì mattina sul palco dell’assemblea di, allestito al Palazzo dello Sport di Roma, sarà centrato principalmente sulla crescita. E su cosa fare per irrobustirla visto che - è il ragionamento - la fiammata del Pil al 6% non basta. Riforme, Recovery fisco e concorrenza sono i titoli di una traccia che sarà esplicitata con chiarezza. Ma quando si parla a una platea come quella degli industriali non contano solo gli impegni. Conta anche quello che viene messo sotto osservazione, di fatto rallentato per non dire fermato. E se l’oggetto in questione è il decreto anti, che appena un mese fa aveva portato gli industriali a una raffica di scontri con il ...

