Diablo 2 Resurrected: niente DLSS al lancio (Di mercoledì 22 settembre 2021) Se intendete giocare Diablo 2 Resurrected su computer siete avvertiti: il gioco non disporrà del supporto al DLSS, almeno al lancio. Ad annunciarlo il lead designer di Vicarious Visions Kevin Todisco Con il prossimo lancio di Diablo 2: Resurrected, Blizzard Entertainment, sembra essere in procinto di consegnare alle bramose mani della community videoludica una delle remastered migliori mai rilasciate, almeno sulla carta. Ciò non implica il fatto che in Diablo 2: Resurrected verrà inclusa ogni singola feature che i fan potrebbero aver voluto, Nvidia DLSS, tanto per dirne una, non sarà disponibile al momento al day one. Non si tratta certo di una novità allettante per quanti intendono godersi il titolo Blizzard su ...

