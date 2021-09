Ciclismo | Dino Salvoldi | “Fra 3-4 anni le nostre ragazze se la giocheranno con le migliori”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Si è concluso il Team Relay ai Mondiali disu strada, con l’Italia che conquista un’altra medaglia da mettere in bacheca dopo l’oro di Filippo Ganna. Il sestetto azzurro formato da Elisa Longo Borghini, Marta Cavalli, Elena Cecchini, Filippo Ganna, Matteo Sobrero ed Edoardo Affini è riuscito a strappare il bronzo per soli 5 centesimi alla Svizzera dopo una gara tiratissima decisa proprio sul filo di lana. Per il movimento ciclistico italiano arriva dunque un’altra soddisfazione ed una grande iniezione di fiducia in vista delle gare con partenza in linea. Nella prova odierna c’erano le premesse in casa Italia per poter fare bene ma non era facile giocarsela alla pari con le Nazionali di primo piano, soprattutto nella frazione delle. Il primo posto è andato meritatamente alla Germania di un brillante Tony Martin che chiude dunque alla ...