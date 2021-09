Certi amori non finiscono: torna a Cartabianca un Mauro Corona ripulito (e rivestito) (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lo scrittore, che era stato allontanato per aver dato della “gallina” alla a Bianca Berlinguer, verrà reintegrato nel programma per volere di…. “Certi amori non finiscono”, cantava Antonello Venditti. E sembra prestarsi bene come colonna sonora per il rientro in Rai di Mauro Corona, lo scrittore (nonché scultore e alpinista) ospite fisso da Bianca Berlinguer. Il reintegro, che era stato già spifferato da TPI, è dunque oramai ufficiale. Sì, perché di fatto di reintegro si parla, dopo che lo scrittore era stato sospeso per aver dato nel corso di un dibattito della “gallina” a Bianca Berlinguer. Mauro Corona ripulito (e rivestito) torna in Rai Per l’occasione Corona ha cercato di dare il ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lo scrittore, che era stato allontanato per aver dato della “gallina” alla a Bianca Berlinguer, verrà reintegrato nel programma per volere di…. “non”, cantava Antonello Venditti. E sembra prestarsi bene come colonna sonora per il rientro in Rai di, lo scrittore (nonché scultore e alpinista) ospite fisso da Bianca Berlinguer. Il reintegro, che era stato già spifferato da TPI, è dunque oramai ufficiale. Sì, perché di fatto di reintegro si parla, dopo che lo scrittore era stato sospeso per aver dato nel corso di un dibattito della “gallina” a Bianca Berlinguer.(ein Rai Per l’occasioneha cercato di dare il ...

